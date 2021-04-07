Karapınar'da yaralı bulunan baykuş, tedavi edilecek
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Karapınar'da yaralı bulunan baykuş, tedavi edilecek

Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Karapınar'da yaralı bulunan baykuş, tedavi edilecek

Karapınar ilçesinde kanadından yaralanmış halde bulunan baykuş, korumaya alındı.

Karapınar ilçesinde kanadından yaralanmış halde bulunan baykuş, korumaya alındı.

İlçenin Yelekli Mevkisi'nde bir kişi, yaralı olduğunu fark ettiği baykuşu alarak, veteriner hekime götürdü.

Yapılan kontrolde baykuşun kanadında kırık olduğu tespit edildi.

Duyarlı vatandaş, baykuşu Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğinde tedavisi yapılmak üzere Karapınar Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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