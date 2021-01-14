Karapınar'da vergi rekortmenlerine plaket verildi

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, (KATSO) 2019'da ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları ve kurumları plaketle ödüllendirdi.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, (KATSO) 2019'da ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları ve kurumları plaketle ödüllendirdi.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, oda binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, vergi rekortmenlerini kutlayarak, "Devletimize ödemiş olduğu vergiler, ilçemize yapmış oldukları yatırımlarla ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Karapınar'ın tarım, hayvancılık, enerji ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını dile getiren Sözen, "İlçede tarım ve hayvancılık geleneksel yapısından kurtulup modern bir yapıya doğru hızla ilerlerken beraberindeki sanayi ve ticareti de destekleyip şekillendirmektedir." diye konuştu.

Kurumlar vergisinde; Karyem AŞ birinci, Karapınar Süt Üreticileri Birliği ikinci, Abdullah Zengin Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi üçüncü oldu.

Gelirler vergisinde ise; Beycan Kalkan birinci, Mehmet Koçaker ikinci, Tahsin Gündoğdu ise üçüncü oldu.

Törene, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve bazı kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz