Karapınar'da vergi rekortmenlerine plaket verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karapınar'da vergi rekortmenlerine plaket verildi

14.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:28
Karapınar'da vergi rekortmenlerine plaket verildi

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, (KATSO) 2019'da ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları ve kurumları plaketle ödüllendirdi.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, (KATSO) 2019'da ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları ve kurumları plaketle ödüllendirdi.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, oda binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, vergi rekortmenlerini kutlayarak, "Devletimize ödemiş olduğu vergiler, ilçemize yapmış oldukları yatırımlarla ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Karapınar'ın tarım, hayvancılık, enerji ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını dile getiren Sözen, "İlçede tarım ve hayvancılık geleneksel yapısından kurtulup modern bir yapıya doğru hızla ilerlerken beraberindeki sanayi ve ticareti de destekleyip şekillendirmektedir." diye konuştu.

Kurumlar vergisinde; Karyem AŞ birinci, Karapınar Süt Üreticileri Birliği ikinci, Abdullah Zengin Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi üçüncü oldu.

Gelirler vergisinde ise; Beycan Kalkan birinci, Mehmet Koçaker ikinci, Tahsin Gündoğdu ise üçüncü oldu.

Törene, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve bazı kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ömer Çelik Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Kim Kardashian
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Samet Aybaba İsmail Kartal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kongre Ankara Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karapınar'da vergi rekortmenlerine plaket verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:33:02. #1.15#
title