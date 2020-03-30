Karapınar'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları Karapınar İlçe Kaymakamı Onur Kökcü, başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Kaymakamı Onur Kökcü, başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları ve koordinasyonunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli tedbirler görüşüldü.

Koronavirüs COVİD-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının kontrolü ve ikametlerinden ayrılmamaları nedeniyle, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşların mağdur olmaması için gereken tedbirler ele alındı.

42 mahallede yaşayan yaşlı ve kimsesizlerin yardımına 42 grup ve 16 araç ile hizmet veriliyor.

Kaynak: AA