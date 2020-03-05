Karapınar'da vatandaşlar kalın bağırsak kanserine karşı bilgilendirildi
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Karapınar'da vatandaşlar kalın bağırsak kanserine karşı bilgilendirildi

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından vatandaşlara kalın bağırsak kanseri hakkında bilgi verildi.

05.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:20
Karapınar'da vatandaşlar kalın bağırsak kanserine karşı bilgilendirildi

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından vatandaşlara kalın bağırsak kanseri hakkında bilgi verildi.

Şehit Ömer Halis Demir Kapalı Pazar yerinde yapılan bilgilendirme toplantısında, vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Akyurt, vatandaşları hastalık konusunda uyardıklarını belirterek, hastalıkta erken teşhisin önemini vurgulayıp bilinçlenmeyi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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