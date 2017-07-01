Karapınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



İlçenin Sandıklı Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde Barış Ü.'nün (20) kullandığı otomobil ile Hüsamettin Ü.'nün (23) kullandığı 42 JH 941 plakalı ticari araç çarpıştı.



Kazada araç sürücüsü Hüsamettin Ü. ile yanında bulunan nişanlısı Necla Nur K. (18) ile diğer otomobil sürücüsü Barış Ü. yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralılardan Necla Nur K.'nın yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.