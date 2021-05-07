Karapınar'da tarlalarda zararlılara karşı biyoteknik mücadele sürüyor

Karapınar'da tarım alanlarında bitki zararlılarına yönelik "feromon tuzaklar" kurulumu gerçekleşti.

Karapınar'da tarım alanlarında bitki zararlılarına yönelik "feromon tuzaklar" kurulumu gerçekleşti.

Karapınar Ziraat Odası'nın çevre dostu tarım uygulamaları kapsamında, mısır ve şeker pancarında salgın oluşturan "karadirina" olarak adlandırılan çizgili yaprak kurdu ile mücadele sürüyor.

Ekipler, tarlalarda bu bitkilerin zararlılarıyla biyoteknik mücadele kapsamında kurdukları "feromon tuzak" ile üründe kalite ve verimliliği artırmaya çalışıyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tuzakların mısır ve şeker pancarında, 2-4 yapraklı olduğu erken dönemde kurulması gerektiğini söyledi.

Zararlı böcek salgının fazla zarar vermeden kimyasal mücadeleyi amaçladıklarını anlatan Soylu, "Erken dönemde zararlı böceğin sayısı azsa, kurulan tuzaklar onları yakalayacak ve hiçbir kimyasal ilaç atılmasına gerek kalmadan mücadele mümkün olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz