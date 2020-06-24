Karapınar'da tarım arazisinde yangın Karapınar ilçesinde arım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karapınar ilçesinde arım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sazlıpınar Mahallesi'nde arpa ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gönderilen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında yaklaşık 38 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Tarlanın sahibi Muhammet Yalçın, ekini yandığı için üzüntü yaşadı.

Kaynak: AA