Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
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Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Birliğin salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, birlik olarak her geçen gün daha da güçlendiklerini söyledi.

Üretici ve tüketiciye kaliteli, ucuz ve sağlıklı hizmet sunmak amacıyla gelen talepler doğrultusunda, doğrudan satış mağazalarının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Tartan, "Bu sayede günlük taze süt ve süt ürünlerinin kar amacı güdülmeden satışa sunulduğu mağazalarımız, üretici ve halkın buluşma noktası haline geldi. 2006 yılında kurulan birliğimiz, 2007 yılının nisan ayında günlük 14 bin litre sütle faaliyetine başladı. Bu yıl itibariyle 435 ton süt hacmine sahibiz." diye konuştu.

Tartan ayrıca yeni dönemde, 2. Etap Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt işleme tesisinde, süt tozu üretiminin yanında kalite standardını ve üreticinin refah seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantı, genel kurul üyelerinden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Genel Kurula, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Edip Yıldız, Halkapınar Süt Üreticilileri Birliği Başkanı Abdil Kara, çeşitli STk'ların başkanları ve süt üreticileri katıldı.

Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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Karapınar'da Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Haberler
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