Karapınar'da şüpheli ölüm Konya'nın Karapınar ilçesinde yol kenarında yarı çıplak halde erkek cesedi bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yol kenarında yarı çıplak halde erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Zafer Mahallesi Gazi Mustafa Kemal İlkokulu önünde, yol kenarında gece saatlerinde yarı çıplak halde bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, cesedin 25 yaşındaki Ahmet Diri'ye ait olduğunu tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, belirledikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Ahmet Diri'nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA