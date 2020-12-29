Karapınar'da sokak köpeğinin saldırdığı genç yaralandı
29.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:17
Konya'nın Karapınar ilçesinde, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç elinden yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç elinden yaralandı.
Adalet Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki A.Ö, evinin önünde dururken, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Sokak köpeğinin elinden ısırdığı A.Ö, Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
A.Ö, mahallede sokak köpeklerinin gruplar halinde dolaştığını ve bundan korktuklarını belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz