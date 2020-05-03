Karapınar'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler çalışmaya devam ediyor

Karapınar'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretmeye devam etti.

Karapınar'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretmeye devam etti.

Birçok çiftçi ektikleri ürünü sularken, kimsi de tarlasını sürerek ekime hazırlıyor.

Bazı çiftler de bahçelerinde fide ekimi yaparak üretme katkı yapmanın peşinle. Tarımda önemli yere sahip olan Karapınar'da çiftçiler, tarımda yasağın kaldırılmasının üretim açısından isabetli olduğunu belirtti.

Çiftçilik yapan Mahmut Gönüllü, İçişleri Bakanlığı tarafından yasak kapsamı dışında tutulan tarım sektöründe çalışan çiftçilerin ülkeye katkı yapmaya devam edeceğini belirterek, "Kimisi tarlasında kimsi bahçesinde yeni ürünler yetiştirip şu zor zanda milletimizin hizmetine sunacaktır. Karapınar da tarım şehridir. Önemli ürünlerle ülkemize katkı yapıyor. Bu uygulamadan memnunuz." dedi.

Kaynak: AA