Karapınar'da sivil toplum kuruluşlarından eğitime destek
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Karapınar'da sivil toplum kuruluşlarından eğitime destek

30.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:06
Karapınar'da sivil toplum kuruluşlarından eğitime destek

Konya'nın Karapınar ilçesinde öğrenciler için düzenlenen tablet kampanyası devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde öğrenciler için düzenlenen tablet kampanyası devam ediyor.

Karapınar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan "Karapınar'ın Geleceğine Bir Tablet Bırak, Gönüller Kazan" kampanyasına sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

STK'lerin katkılarıyla alınan tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Oğuz Cem Murat, STK'lere eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Programın sonunda sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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