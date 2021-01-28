Karapınar'da şiir dinletisi beğeni topladı
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Karapınar'da şiir dinletisi beğeni topladı

28.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:10
Karapınar'da şiir dinletisi beğeni topladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen "Cemreler Düşmeden" adlı şiir ve müzik dinletisi beğeni topladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen "Cemreler Düşmeden" adlı şiir ve müzik dinletisi beğeni topladı.

Karapınar Gençlik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen dinletide, gençler hünerlerini gösterdi.

İzleyenler tarafından beğenilen dinletiye, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Emirgazi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, bazı öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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