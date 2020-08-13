Karapınar'da sera alanlarında inceleme Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mustafa Bağcı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevlisi Süleyman Armağan, Karapınar'daki domates serasını yerinde inceledi.

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mustafa Bağcı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevlisi Süleyman Armağan, Karapınar'daki domates serasını yerinde inceledi.

Bağcı ve Armağan ilk olarak Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner'i makamında ziyaret etti.

Heyet daha sonra KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Karapınar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte ortak yürütülen "Kop destekliyor-Karapınar'da Yaz seracılığı başlıyor " projesi kapsamında 500 metrekarelik alanda yapılan domates serasını yerinde inceledi.

Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, üreticilere alternatif üretim modellerini göstermek amacıyla KOP İdaresi desteği ile yürütülen proje kapsamında yapılan seracılığın önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını söyledi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi başkanlığı görevlisi Süleyman Armağan, KOP tarafından destekledikleri proje kapsamında seracılığın gayet başarılı şekilde yürütüldüğünü görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA