Karapınar'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Karapınar'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

04.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:54
Karapınar'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında İpekçi Mahallesi'nde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobili arayan ve araçtaki A.C.M, A.M. ve G.K'nin üst aramasını yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 11 mermi buldu.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Söz konusu kişilere, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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