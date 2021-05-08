Karapınar'da polisten kısıtlama denetimleri
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Karapınar'da polisten kısıtlama denetimleri

Karapınar'da polisten kısıtlama denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Karapınar ilçesinde tam kısıtlama döneminde denetimler devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tam kısıtlama döneminde denetimler devam ediyor.

Kısıtlama tedbirleri devam ederken, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin değişik noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların muafiyet kapsamında izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler sokağa çıkan vatandaşlarla ilgili de denetimler yaptı. İzin belgesi olmayanlar ve kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkanlar hakkında işlem yapıldı. - KONYA

Karapınar'da polisten kısıtlama denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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