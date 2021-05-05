Karapınar'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
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Karapınar'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Karapınar'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Ulus Mahallesinde park halindeki Z.G'ye ait 26 AE 674 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir komşu durumu fark ederek evindeki su kovaları ile yangına müdahale etti.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde zarar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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