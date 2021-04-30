Karapınar'da, otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Karapınar'da, otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Karapınar'da, otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Karaman ve Karapınar'da meydana gelen otomobil hırsızlıklarıyla ilgili Karaman Emniyet Müdürlüğü ile Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Karapınar ve Karaman'da 2'şer otomobilin çalınmasına ilişkin, şüpheli M.P'yi (29) çalıntı otomobille yakaladı.

Karapınar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona eren şüpheli, Karaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi..

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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