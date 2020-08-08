Karapınar'da otomobil devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
08.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:24
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Karapınar-Konya kara yolu Hotamış kavşağında, Feray Altan'ın (42) kullandığı 34 AFU 689 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan, sürücü ile otomobildeki Semih Altan (43), Duru Altan (19) ve Aras Altan (5) Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi
Kaynak: AA