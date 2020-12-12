Karapınar'da otobüs durağındaki kedi gülümsetti
12.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:24
Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir kedinin otobüs durağındaki görüntüsü gülümsetti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir kedinin otobüs durağındaki görüntüsü gülümsetti.
Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Karapınar'da kurallara uyulurken, sokaklar ve caddeler sokak hayvanlarına aldı.
Çarşı merkezinde belediye otobüs durağı üzerine çıkan bir kedinin, durakta asılı "Yapılandırma fırsatını kaçırmayın" yazılı ilanı inceler gibi görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz