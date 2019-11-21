Karapınar'da öğretmenlere etkili iletişim üzerine konferans verildi
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Karapınar'da öğretmenlere etkili iletişim üzerine konferans verildi

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler için "Okulda etkili iletişim" konulu konferans düzenlendi.

21.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:12
Karapınar'da öğretmenlere etkili iletişim üzerine konferans verildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler için "Okulda etkili iletişim" konulu konferans düzenlendi.

Kültür Merkezindeki konferansa Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü , "Ara tatil mesleki çalışma programı kapsamında bu etkinliği gerçekleştirdik. Çok verimli geçen programlarda desteklerinden dolayı başta Karapınar Ticaret Borsası Başkanlığına, değerli hocamıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.


Yapılan konuşmaların ardından KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik, programa katılan öğretmenlere "Okulda etkili iletişim yöntemleri" konulu bir konferans verdi.

Kaynak: AA
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