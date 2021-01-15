Karapınar'da öğrencilere tablet dağıtımı yapıldı
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Karapınar'da öğrencilere tablet dağıtımı yapıldı

15.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:34
Karapınar'da öğrencilere tablet dağıtımı yapıldı

Karapınar Ticaret Borsası tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Karapınar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 70 tablet bilgisayar teslim edildi.

Karapınar Ticaret Borsası tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Karapınar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 70 tablet bilgisayar teslim edildi.

Ticaret Borsası Meclis Salonunda düzenlenen tablet teslim törenine, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy ve hayırsever Ahmet Çelebi katıldı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, eğitime vermiş oldukları destekten Ulusoy ve Çelebi'ye plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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