Karapınar'da öğrencilere maske ve kolonya hediye edildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve öğretime başlayan anaokulu, ilkokul ve EBA destek noktası sınıfı öğrencilerine belediye tarafından maske ve kolonya hediye edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve öğretime başlayan anaokulu, ilkokul ve EBA destek noktası sınıfı öğrencilerine belediye tarafından maske ve kolonya hediye edildi.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ve Şube Müdürü Ahmet İçalan ile birlikte eğitim öğretime başlayan anaokulu, ilkokul ve EBA destek noktası sınıfı öğrencileri ziyaret edildi ve öğrencilerle sohbet gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta pazartesi günü tüm ülkemiz ve ilçemizde de olacağı gibi eğitim öğretime kısmi bir başlangıç olacak. Biz de ilçe protokolü olarak öncesinde okullarımızı ziyaret ederek okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle yerinde istişare edip sorun ve sıkıntılar nelerdir, bunları önceden görelim diye kararlaştırdık. Tabii okullarımızın genel anlamda durumlarını çok iyi bulduk. Belediyemizin müthiş derecede destekleri söz konusu. Genel manada Karapınar'ın eğitim durumunun pazartesi normal bir şekilde örgün eğitime hazır olduğunu yerinde tespit ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz