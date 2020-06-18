Karapınar'da öğrenciler yeni bir proje ile tanışıyor Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "KOP ile okutan çocuk atölyeleri" projesinin kabul ediliği belirtildi.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "KOP ile okutan çocuk atölyeleri" projesinin kabul ediliği belirtildi.

Karapınar Belediyesi, KTO-Karatay Üniversitesi, Karapınar Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan "KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri" projesinden destek almaya hak kazandığı kaydedildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, atölyenin, bünyesinde kurulacak "çocuk ve yetişkin kitap atölyesi, trafik eğitim parkuru, drama atölyesi, el becerileri ve ahşap atölyesi, hobi bahçeleri alanlarıyla cazibe merkezi haline getireceklerini bildirdi.

Önal, atölyelerde aile eğitimleri ve öğretmen eğitimlerini de planlayarak ilçenin sosyal yaşam alanı ihtiyacına katkı sağlamayı ümit ettiklerini vurgulayarak, "Projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve desteklerinden ötürü KOP İdaresi Başkanlığı, Karapınar Belediyesi Başkanlığı ve Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.

Protokol, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Murat Karakoyunlu ile Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal tarafından imzalandı.

Kaynak: AA