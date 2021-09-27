Karapınar'da öğrenci servis şoförleri ile toplantı yapıldı - Haberler
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Karapınar'da öğrenci servis şoförleri ile toplantı yapıldı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Karapınar'da öğrenci servis şoförleri ile toplantı yapıldı

Karapınar'da servis şoförleri ve taşıma merkezi okul müdürlerine Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karapınar'da servis şoförleri ve taşıma merkezi okul müdürlerine Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mesleki Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda şoförlere, belirlenen güzergahlardan öğrencileri almaları ve belirtilen okullara öğrencileri güvenle ulaştırmaları, taşıma esnasında yüksek sesle müzik dinlenmemesi, kemerlerin takılı olması, araç temizliğine dikkat edilmesi, sigara kullanılmaması gibi konularında uyarılarda bulunuldu.

Taşıma araçlarının bakımının yapılması, yolcu ve yük taşıması yapılmaması, izinsiz başka şoför çalıştırılmaması, kamera sisteminin çalışır vaziyette hazır edilmesi, araç sigortalarının yapılması gibi konularda uyarılanda bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Mustafa Sönmez, İlçe Mili Eğitim Müdür İbrahim Önal ile diğer görevliler katıldı.???????

Karapınar'da öğrenci servis şoförleri ile toplantı yapıldı

Karapınar'da öğrenci servis şoförleri ile toplantı yapıldı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karapınar'da öğrenci servis şoförleri ile toplantı yapıldı - Haberler
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