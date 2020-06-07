Karapınar'da normalleşme dönemi denetimleri Karapınar'da Covid-19 ile ilgili normalleşme döneminde iş yerlerindeki alınan tedbirler denetlendi.

Karapınar'da Covid-19 ile ilgili normalleşme döneminde iş yerlerindeki alınan tedbirler denetlendi.

Denetim ekipleri Karapınar'daki işletmelerde alınan koronavirüs tedbirlerini yerinde denetleyerek, ürünlerin hazırlanması, sunumu ve servisi aşamasında dikkat edilmesi gereken hususları kontrol etti.

İlçedeki lokanta, pastahane, kafe, şarküterilerde maske kullanımı, sosyal mesafe, kişisel ve işletme hijyen kurallarını incelenirken mekan sahibi ve müşterilerden bu konularda üst noktada hassasiyet göstermeleri istendi. Denetimler sırasında ayrıca açıkta satılan ürünler de kontrol edildi.

Denetime Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Mustafa Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba ve Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürü Talip Karagöz, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Denetimlerde iş yerleri sahiplerinin kurallara genel olarak uydukları kaydedildi.

Kaynak: AA