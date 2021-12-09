Karapınar'da muhtarlar ile toplantı yapıldı

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka, muhtarlarla istişare toplantısında buluştu.

Belediye Yeni Düğün Salonundaki toplantıda Kaymakam Murat, Belediye Başkanı Yaka ve kurum amirleri muhtarlara ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Yaka, muhtarlar ile işbirliği içeresinde olduklarını kaydederek, "Vatandaş ile devlet arasında köprü olan muhtarlarımız ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Onların istek ve sorunlarını diniliyoruz. İlçemize yapılan hizmetler hakkında da kendilerini bilgilendiriyoruz. Bu toplantılar ilçemiz adına faydalı oluyor." dedi.

Toplantı muhtarlardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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