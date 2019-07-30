Karapınar'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Karapınar'da meydana gelen trafik kazasından Afganistan uyruklu 2 kişi yaralandı.
Karapınar'da meydana gelen trafik kazasından Afganistan uyruklu 2 kişi yaralandı.
Kaza Karapınar- Konya kara yolu onuncu kilometresinde meydana geldi.
Ahmet B kullandığı 42 ADE 253 plakalı kamyonet Sürücücü belirsiz plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada Motosiklette bulunan Afganistan uyruklu Şükürallah Muhteşem ile Piruz Nazar yaralandı.
Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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