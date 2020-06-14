Karapınar'da mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı Karapınar ilçesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı ve hijyen eğitimi verildi.

Karapınar ilçesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı ve hijyen eğitimi verildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yaklaşık 2 bin mevsimlik tarım işçisine sağlık taraması yapıldı.

Yetkililer tarafından işçilerin ateş ölçümleri yapıldı, hijyen eğitimi verildi. Koronavirüs (Kovid-19) hastalığı hakkında sağlık personeli tarafından gerekli bilgiler verildi.

İlçe sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları yerlerden başka yerlere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların yaşanmaması için sağlık taramalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA