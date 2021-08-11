Karapınar'da kurtların saldırısı sonunu 2 koyun telef oldu
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Karapınar'da kurtların saldırısı sonunu 2 koyun telef oldu

Karapınar'da kurtların saldırısı sonunu 2 koyun telef oldu
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan ağıldaki 2 koyun telef oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan ağıldaki 2 koyun telef oldu.

İlçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Selamettin Akan'ın ağılına gren kurt, 2 koyunu telef etti.

Gece saatlerinde ağıla giren kurt, 2 koyunu ağıl dışına çıkartarak boğdu. Sabah saatlerinde hayvanlara yem vermeye gelen Selamettin Akan, 2 koyunun cansız şekilde yerde yattığını farketti.

Hayvan yetiştiricilerini yabani hayvanlara karşı dikkatli olması konusunda uyaran Selametin Akan, "Ağılda gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Koyunlar korkmuş haldeydi. İnşallah bu üzücü durum ile hiçbir hayvan yetiştiricisi karşılaşmaz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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