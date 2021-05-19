Karapınar'da kuraklık nedeniyle yeraltı suyu kullanımı arttı
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Karapınar'da kuraklık nedeniyle yeraltı suyu kullanımı arttı

Karapınar'da kuraklık nedeniyle yeraltı suyu kullanımı arttı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Kuraklığın etkili olduğu Karapınar ilçesinde kuraklık nedeniyle yeraltı su kullanımında geçen yılın aynı dönemine göre atış olduğu belirtildi.

Kuraklığın etkili olduğu Karapınar ilçesinde kuraklık nedeniyle yeraltı su kullanımında geçen yılın aynı dönemine göre atış olduğu belirtildi.

Karapınar ilçesinde 28 sulama kooperatifi bulunurken, bu kooperatiflere ait 502 adet su kuyusu bulunuyor.

Karapınar Merkez Sulama Kooperatifi Müdürü Necmettin Ocakçı, geçen yıl bu dönemlerde yağışların çok iyi olduğunu, çiftçilerin 1 defa ürünlerini suladığını anımsattı.

Bu yıl tarlaların 3 defa sulandığını belirten Ocakçı, "Çiftçi yağmur yağmadığı zaman sulama kuyularını çalıştırıyor." dedi.

Kuraklık ve diğer sebeplerle çiftçilerin zor durumda olduğunu vurgulayan Ocakçı, şunları kaydetti:

"Karapınar Türkiye'nin en kurak bölgesi. Yağışı az olan bir yer. Bu yıl da yağmur azdı. Kooperatifimize ait 75 su kuyusu mevcut, 42 bin dekar alana sahibiz. Ekinler, 2 defa su verdikten sonra kendisini göstermeye başladı. Karapınar genelinde ise 502 su kuyusu var. Kooperatifimize ait kuyular geçen yılın bu döneminde 22 bin saat çalıştırılmışken, bu sene 36 bin saat su kullanılmış. Bu da çiftçinin cebini yakmaktadır. Karapınar'da yer üstü su kaynakları ulunmuyor. Hepsini yer altından kullanıyoruz."

Karapınar'da kuraklık nedeniyle yeraltı suyu kullanımı arttı
Karapınar'da kuraklık nedeniyle yeraltı suyu kullanımı arttı
Karapınar'da kuraklık nedeniyle yeraltı suyu kullanımı arttı
Karapınar'da kuraklık nedeniyle yeraltı suyu kullanımı arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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