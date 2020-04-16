Karapınar'da Kovid-19 vakası tespit edildi
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Karapınar, Konya, Güncel

Karapınar'da Kovid-19 vakası tespit edildi

Karapınar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişi Konya'ya sevk edildi.

16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:44
Karapınar'da Kovid-19 vakası tespit edildi

Karapınar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişi Konya'ya sevk edildi.

Birkaç gün önce öksürük ve baş ağrısı şikayetiyle Karapınar Devlet Hastanesine başvuran bir kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucunun pozitif çıktığı belirtilen söz konusu kişi, Konya'ya sevk edildi.

Öte yandan hastanın temas ettiği kişilerin de araştırılarak, test yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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