Karapınar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 83 kişiye para cezası

Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuralları ihlal eden 83 kişiye para cezası kesildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuralları ihlal eden 83 kişiye para cezası kesildi.

Denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları kurallara uyması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan'ın da katılığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 83 kişiye kişi başı 3 bin 469 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz