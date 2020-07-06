Karapınar'da Kovid-19 denetimleri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske denetimlerini sürdüren Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takmayanları durdurarak ceza yazdı.
06.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:17
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske denetimlerini sürdüren Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takmayanları durdurarak ceza yazdı.
İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 70 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çiftin düğününde ise sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönündeki haberler üzerine harekete geçti.
Polisi ekipleri, düğün sahibi ile 8 kişiye para cezası kesti.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA