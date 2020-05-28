Karapınar'da koronavirüs denetimleri
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Karapınar'da koronavirüs denetimleri

Karapınar'da, koronaviruse karşı berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Karapınar'da koronavirüs denetimleri
28.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:50

Karapınar'da, koronaviruse karşı berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler, Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Denetim ekipleri, kurallara uyulması konusunda berber ve kuaförlere uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, denetimlerde, maske kullanımı, randevu sistemiyle çalışılması, aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmemesi, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verilmesi, havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık malzemelerden olması, jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılmaması gibi hususlarda bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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