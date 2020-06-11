Karapınar'da Kop Teyap Projesi hayata geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karapınar'da Kop Teyap Projesi hayata geçti

Karapınar Amil Önal İlkokulu Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı ortaklığı ile yürütülen Tarımsal Eğitimi Yaygınlaştırma Projesi'nin (Kop Teyap) sera açılımı gerçekleştirildi.

Karapınar'da Kop Teyap Projesi hayata geçti
11.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:14

Karapınar Amil Önal İlkokulu Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı ortaklığı ile yürütülen Tarımsal Eğitimi Yaygınlaştırma Projesi'nin (Kop Teyap) sera açılımı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ve Ziraat Odası Başkan Durmuş Üner, Amil Önal İlkokulu bahçesinde kurulan örnek sera fide dikimi törenine katıldı.

Öğrenciler fidan dikimi yaptı, daha önce ekilen fidanların çapasını yaptı.

Proje kapsamında öğrencileri toprakla buluşturup, üretici bireyler olması hedefleniyor.

Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, eskiden okullarda tarım dersinin olduğunu ve öğrencilerin toprağı ve yetişen ürünleri tanıdığını söyledi.

Günümüzde çocukların tarımdan ve topraktan uzak kaldığını belirten Bakan Üner, "Amacımız çocuklarımızın toprakla buluşması ve tüketici bireyler değil de üretici bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya katkı sunmaktır. Bu amaçla da çocuklarımızı bu seraya getirerek fidelerimizin ekimi, sulanması ve bakımı konusunda ziraat mühendislerimiz eşliğinde bilgilendiriyoruz hem de toprakla buluşmalarını sağlıyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Önal ise öğrencileri eğlenceli bir şekilde toprakla buluştuklarını kaydederek, "Öğrencilerimiz bu vesile ile üretimi, üretim yapmanın mutluluğunu ve doğal güzelliğini sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Kızının nişanına katılan muhtar virüs kaptı, köy karantinaya alındı!
Kızının nişanına katılan muhtar virüs kaptı, köy karantinaya alındı!
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Acun Ilıcalı Yasmin Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Semih Özsoy Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Bakan Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Karapınar'da Kop Teyap Projesi hayata geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:27:44. #1.15#
title