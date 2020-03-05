Karapınar'da KOMEK tarafından el sanatları kursu açıldı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, KOMEK Şubesi ve Ereğli İŞKUR Müdürlüğü tarafından el sanatları kursu açıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, KOMEK Şubesi ve Ereğli İŞKUR Müdürlüğü tarafından el sanatları kursu açıldı.
İlçede, 23 kadının katıldığı dokuma kursuna gelenlerin genel sağlık sigortaları İŞKUR tarafından karşılanıyor.
Dokuma kursu öğretmeni Fethiye Karakul, kursun 320 saat süreceğini belirterek, unutulmaya yüz tutan dokuma ürünlerinin tekrar canlandırılmasını amaçladıklarını kaydetti.
Karakul, dokumalarda elma, pıtırak, yıldız ve eli belinde gibi eski motifleri kullandıklarını aktardı.
Kaynak: AA