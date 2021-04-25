Karapınar'da kısıtlama tedbirlerine uymayan kıraathaneye baskın
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Karapınar'da kısıtlama tedbirlerine uymayan kıraathaneye baskın

Karapınar'da kısıtlama tedbirlerine uymayan kıraathaneye baskın
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye baskın düzenledi.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye baskın düzenledi.

Reşadiye Mahallesindeki kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İçeridekiler uzun süre kapıyı açmadı. İçeride bulunan 9 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 28 bin 521 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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