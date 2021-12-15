Karapınar'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara kamyon çarptı, 1 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara pancar yüklü kamyon çarptı, 1 kişi yaralandı.

E.Y'nin kullandığı 42 ABH 820 plakalı pancar yüklü kamyon, Karapınar- Konya kara yolu Gazi Osmanpaşa Mahallesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Y. idaresindeki 42 AAC 405 plakalı kamyon ve Cihanbir C'nin kullandığı 42 JB 221 plakalı kamyonete çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonette sıkışan yaralı sürücü Cihanbir C'yi itfaiye ekipleri çıkardı.

Yaralı Cihanbir C, sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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