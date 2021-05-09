Karapınar'da kaymakam ve belediye başkanından şehit annelerine ziyaret

Karapınar'da ilçe protokolü şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Karapınar'da ilçe protokolü şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka, eşleri ile birlikte Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ve gazilerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit annelerinin gününü kutlayan heyet, çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Kaymakam Murat, "Her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizler bizlere evlatlarınızın emanetisiniz. Anneler gününüzü kutluyoruz." dedi.

Aileler de ziyaretten memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Devletimizin her zaman yanımızda olmasından mutluyuz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz