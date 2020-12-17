Karapınar'da kaymakam ve belediye başkanından pazar ziyareti

Konya'nın Karapınar ilçesindeki yöneticiler, sergi pazarını ziyaret ederek, vatandaşları ve esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyardı.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki yöneticiler, sergi pazarını ziyaret ederek, vatandaşları ve esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyardı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Emniyet Müdürü Nejdet Ercan, Zabıta Müdürü Talip Karagöz, emniyet ve zabıta personeli ile Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Sergi ve Sebze Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Murat ve Yaka, esnaflardan ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz