Karapınar'da kar yağışı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Karapınar'da etkili olan kar çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Karapınar'da etkili olan kar çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Nisan karı sürpriz ile uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, çevreyi beyaz örtüye bürüdü.
Çiçek açan ağaçlar karla kapanırken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 3 dereceye düştü.
İlçenin yüksek kesimlerindeki mahallerde vatandaşların mecbur olmadıkça seyahat etmemeleri için duyuru yapıldı.
Kar yağışı çiftçiler, tarafından sevinçle karşılandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz