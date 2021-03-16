Karapınar'da kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi
16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:07
Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle azalan kan stoğuna destek vermek için vatandaşlar, kan verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyada, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edildi.
İlçede 7 gün süren kampanyada 397 ünite kan bağışında bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz