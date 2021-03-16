Karapınar'da kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi
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Karapınar'da kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi

16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:07
Karapınar'da kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle azalan kan stoğuna destek vermek için vatandaşlar, kan verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyada, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edildi.

İlçede 7 gün süren kampanyada 397 ünite kan bağışında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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