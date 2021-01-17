Karapınar'da kan bağışı kampanyası
17.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:50
Karapınar'da Türk Kızılay Konya Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Karapınar'da Türk Kızılay Konya Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlardan destek geldi.
Hafta içi kan bağışına vakit bulamayan vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Duyarlı vatandaşlar, 68 ünite kan bağışında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz