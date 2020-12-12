Karapınar'da kan bağışı kampanyası
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Karapınar'da kan bağışı kampanyası

12.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:23
Karapınar'da kan bağışı kampanyası

Karapınar'da Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Karapınar'da Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından yapılan çağrıya bağış yapmak isteyen vatandaşlardan destek geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyası, din görevlileri, eğitim camiası, güvenlik güçleri, STK'ler ve vatandaşlardan ilgi gördü.

İlçede 5 gün süren bağış kampanyasında 407 ünite kan bağışında bulunuldu.

Yetkililer, Karapınar halkının kan bağışı konusunda duyarlı olduğunu belirterek, hastaların kan ihtiyaçlarının devam ettiğini ve bağışların önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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