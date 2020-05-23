Karapınar'da kan bağışı kampanyası Karapınar'da Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Karapınar'da Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından yapılan çağrıya bağış yapmak isteyen vatandaşlardan destek geldi.

Karapınar Millet Kıraathanesinde düzenlenen etkinlikte 80 ünite kan bağışında bulunuldu.

Kızılay tarafından bağışçılar için tüm hijyen koşulları sağlandı. Kan bağışına gelenlerin ateşleri ölçüldü. Maskesi olmayanlara maske verildi. Dezenfekte çalışmasının ardından kan bağışı kabul edildi.

Yetkililer, talasemi, lösemi ve kanser gibi kan ihtiyacı olan hastaların kan ihtiyaçlarının devam ettiğini ve bağışların önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA