Karapınar'da kadın çiftçi adaylarına lavanta yetiştiriciliği eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karapınar'da kadın çiftçi adaylarına lavanta yetiştiriciliği eğitimi verildi

Karapınar'da kadın çiftçi adaylarına lavanta yetiştiriciliği eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından kadın çiftçi adaylarına yönelik olarak Lavanta yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Karapınar Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından kadın çiftçi adaylarına yönelik olarak Lavanta yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

KOP İdaresi desteğiyle yürütülen "Karapınar Acıgöl Lavanta ile Renkleniyor" Projesi kapsamında kadın çiftçi adaylarına, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Nuriye Erdi lavanta yetiştiriciliğini anlattı.

Gençlik Merkezi Salonunda yapılan eğitim toplantısına 25 kadın çiftçi adayı katıldı.

Toplantıda konuşan Erdi, "Son yıllarda Lavanta, üreticiler açısından katma değeri yüksek bir ürün haline gelmiştir. Başka üretimlere elverişli olmayan arazilerin üretime kazandırılması ve bu yolla çiftçi gelirinin artırılmasında önemli bir rol olmuştur. Bu nedenle dolayı lavanta yetiştiriciliği önemsediğimiz bir üretim olmuştur." Dedi.

Program, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Karapınar'da kadın çiftçi adaylarına lavanta yetiştiriciliği eğitimi verildi
Karapınar'da kadın çiftçi adaylarına lavanta yetiştiriciliği eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var.'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Haluk Levent Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karapınar'da kadın çiftçi adaylarına lavanta yetiştiriciliği eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:21:39. #1.16#

title