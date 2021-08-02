Karapınar'da kadın çiftçi adaylarına lavanta yetiştiriciliği eğitimi verildi

Karapınar Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından kadın çiftçi adaylarına yönelik olarak Lavanta yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Karapınar Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından kadın çiftçi adaylarına yönelik olarak Lavanta yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

KOP İdaresi desteğiyle yürütülen "Karapınar Acıgöl Lavanta ile Renkleniyor" Projesi kapsamında kadın çiftçi adaylarına, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Nuriye Erdi lavanta yetiştiriciliğini anlattı.

Gençlik Merkezi Salonunda yapılan eğitim toplantısına 25 kadın çiftçi adayı katıldı.

Toplantıda konuşan Erdi, "Son yıllarda Lavanta, üreticiler açısından katma değeri yüksek bir ürün haline gelmiştir. Başka üretimlere elverişli olmayan arazilerin üretime kazandırılması ve bu yolla çiftçi gelirinin artırılmasında önemli bir rol olmuştur. Bu nedenle dolayı lavanta yetiştiriciliği önemsediğimiz bir üretim olmuştur." Dedi.

Program, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz