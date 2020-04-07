Karapınar'da jandarmadan Kovid-19 tedbirleri Konya'nın Karapınar ilçesinde, jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

İlçede, Kovid-19 tedbirleri titizlikle uygulanmaya devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, ilçenin giriş-çıkış noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yapıyor. Bunun yanında sürücülere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yapılıyor.

Vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten ekipler, "Evde kal" çağrısı yaptı.

Yurttaşlar da jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: AA