Karapınar'da İYİ Parti ilçe binası açıldı
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Karapınar'da İYİ Parti ilçe binası açıldı

Karapınar'da İYİ Parti ilçe binası açıldı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

İYİ Parti Karapınar ilçe binasının açılışı yapıldı.

İYİ Parti Karapınar ilçe binasının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, partilerinin vatandaşın umudu olduğunu söyledi.

Tozoğlu, İYİ Parti'nin olağanüstü şartlarda kurulduğunu belirterek, "İYİ Parti engellemelerle karşılaşmıştır ve nihayetinde bugün çok önemli noktada, Türkiye'nin kaderini belirleyen bir parti konumundadır. İşte bu parti, başta Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere sizlerin eseridir." diye konuştu.

Karapınar'ın en önemli sorununun su olduğunu belirten Başkan Tozoğlu, "Karapınar bölgesi ciddi bir zorluklarla karşı karşıyadır. Su meselesi ilçenin geleceğini şekillendirecek hadiselerden birisidir. Bu ilçeden çıkmış, hepimizi memnun etmiş bir Çevre ve Şehircilik Bakanımız var. Karapınar başta olmak üzere bölgemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim muhalefet anlayışımız hayırlı işe destek olmak ama yanlışın da karşısında durmaktır." ifadelerini kullandı.

Açılışa partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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