Karapınar'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde, Samet Ö. (65) idaresindeki 42 PL 257 plakalı otomobil ile Ercan K'nin (38) kullandığı 42 EN 511 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Samet Ö'nün kullandığı otomobildeki Fadime Ö. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.