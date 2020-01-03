Karapınar'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Karapınar'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

03.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:40
Karapınar'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

'nın ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahallesi Tuna Caddesi'nde, Samet Ö. (65) idaresindeki 42 PL 257 plakalı otomobil ile Ercan K'nin (38) kullandığı 42 EN 511 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Samet Ö'nün kullandığı otomobildeki Fadime Ö. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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